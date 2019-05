Definidos quartos de final do Campeonato de Portugal

Lusa Comentários 16 Mai, 2019, 18:21 | Futebol Nacional

Os únicos condicionalismos do sorteio impunham que os vencedores das quatro séries não se encontrassem nos quartos de final, bem como as equipas que disputaram a mesma série.



Na primeira mão, agendada para 25 de maio, os vencedores das séries atuam foram de casa, recebendo os adversários na segunda mão, marcada para 02 de junho.



O sorteio incluiu o Casa Pia, clube a quem o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão no caso Ruben Amorim, decretando a devolução de seis pontos retirados pelo facto de o treinador não possuir o nível exigido.



A FPF homologou todos os resultados da primeira fase, inclusive o do Olhanense-Casa Pia, que foi interrompido aos 81 minutos devido a uma invasão de campo, numa altura em que o Casa Pia vencia por 2-1.



A responsabilidade pelo sucedido foi imputada ao Olhanense, como equipa visitada, mas, como foi agendada para o dia seguinte a conclusão do encontro, foi também aberto um processo disciplinar ao Casa Pia, por não ter comparecido para disputar o final do encontro, pelo que o Real Massamá contestou a inclusão do Casa Pia no sorteio.



Resultado do sorteio:



Quartos de final:



- 1.ª mão, 25 mai:

Jogo 1: Fafe (2.º séria A) – Praiense (1.º D)

Jogo 2: Lusitânia de Lourosa (2.º B) – União de Leiria (1.º C)

Jogo 3: Casa Pia (2.º D) – Sporting de Espinho (1.º B)

Jogo 4: Vilafranquense (2.º C) – Vizela (1.º A)



- 2.ª mão, 02 jun:

Praiense – Fafe

União de Leiria – Lusitânia de Lourosa

Sporting de Espinho – Casa Pia

Vizela – Vilafranquense



Meias-finais:

- 1.ª mão, 09 jun:

Vencedor Jogo 2 - Vencedor Jogo 4

Vencedor Jogo 3 - Vencedor Jogo 1



- 2.ª mão, 16 jun:

Vencedor Jogo 4 - Vencedor Jogo 2

Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 3



A final do Campeonato de Portugal está agendada para 23 de junho (domingo).