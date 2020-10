Dia de dérbi na Madeira

Ricardo Soares teve um teste positivo ao novo coronavírus e vai falhar o encontro de Vila do Conde, no qual o Moreirense pode subir provisoriamente ao quarto posto.Os 'cónegos', com apenas uma derrota na I Liga, podem ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, caso vençam um Rio Ave que somou na última ronda a primeira vitória e está na oitava posição, a dois pontos dos minhotos, que são quintos.No Funchal, Marítimo e Nacional entram em campo com os mesmos seis pontos do Rio Ave e tentam regressar aos triunfos, sendo que os 'verde rubros' vêm de duas derrotas seguidas, enquanto os 'alvinegros' não vencem há três encontros.O Nacional não venceu no recinto do rival madeirense nos últimos seis encontros, somando três empates e três derrotas.No outro encontro do dia, o lanterna-vermelha Farense procura o primeiro triunfo na prova na visita ao Belenenses SAD, que apenas venceu na primeira ronda.Na sexta-feira, o campeão FC Porto somou a segunda derrota na prova na visita ao Paços de Ferreira, ao perder por 3-2, e pode ver os seus principais rivais distanciarem-se, com o Sporting, que partiu para a ronda na segunda posição, a receber no domingo o Tondela e o líder Benfica a vistar, na segunda-feira, o Boavista, 17.º e penúltimo classificado.Resultados e programa da sexta jornada:Sexta-feiraPaços de Ferreira - FC Porto, 3-2 (2-1 ao intervalo)SábadoBelenenses SAD – Farense, 15:30Rio Ave – Moreirense, 18:00Marítimo – Nacional, 20:30

Domingo

Portimonense - Santa Clara, 15:00Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 17:30Sporting – Tondela, 20:00

Segunda-feira

Sporting de Braga – Famalicão, 18:45Boavista – Benfica, 21:00