Donos do fundo V Sports integram SAD do Vitória

Eleitos na assembleia geral da SAD, realizada na terça-feira à noite, os empresários ocupam as duas vagas destinadas ao fundo que adquiriu 46% das ações da SAD por 5,5 milhões de euros (ME), legitimadas pelo acordo que os sócios vitorianos aprovaram na assembleia-geral de 3 de março de 2023.Ao abrigo desse mesmo negócio, o clube vimaranense, detentor de 50,84% das ações, tem direito a três lugares no conselho de administração da SAD, sendo eles ocupados pelo presidente, António Miguel Cardoso, e pelos vice-presidentes Nuno Leite e José Eduardo Viamonte.Designado V Sports desde 2021, o fundo de Nassef Sawiris e de Wesley Edens, inicialmente denominado NSWE, detém ainda o Aston Villa, clube da liga inglesa de futebol, desde julho de 2018.Detentor de uma fortuna avaliada em 6,2 mil milhões de euros, que lhe vale o 367.º lugar no ranking das pessoas mais ricas do mundo, segundo dados de hoje da revista Forbes, o egípcio Nassef Sawiris detém ainda quase 6% das ações da Adidas e de 5% da Madison Square Garden Sports, proprietária das equipas New York Knicks, de basquetebol (NBA), e New York Rangers, de hóquei no gelo (NHL).Já o norte-americano Wesley Edens ocupa o lugar 830 entre as fortunas mais avultadas do mundo – 3,2 mil milhões de euros segundo dados da mesma publicação norte-americana -, e é coproprietário da equipa de basquetebol Milwaukee Bucks (NBA) desde 2014.O acordo aprovado em 3 de março de 2023 prevê ainda um donativo de dois milhões de euros para infraestruturas por parte do fundo V Sports.