Duas centenas de adeptos no regresso do público aos jogos da II Liga

Académico de Viseu e Académica defrontaram-se na reedição do `clássico das Beiras`, em jogo em atraso da primeira jornada da II Liga, inicialmente agendado para 12 de setembro, mas na altura suspenso devido ao aparecimento de três casos de covid-19 no plantel dos viseenses.

Numa altura em que Portugal voltou a ultrapassar a barreira das 1.000 infeções diárias por covid-19, atingindo 1.278 casos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Fontelo foi palco do terceiro dos cinco testes-piloto acordados entre Federação Portuguesa de Futebol, Liga e Direção-Geral da Saúde, mas foi o primeiro em partidas da II Liga, tendo tudo corrido de forma tranquila, em total respeito dos adeptos às novas regras impostas para a contenção à propagação da covid-19.

Depois do Santa Clara-Gil Vicente para a I Liga, com 873 espetadores, e dos 2.500 que assistiram nas bancadas do estádio José Alvalade, em Lisboa, ao particular entre Portugal e Espanha, Viseu recebeu este novo teste, situação que deixou "feliz" o presidente do Académico de Viseu.

António Albino não escondeu a "satisfação por ver o público de volta ao Fontelo", considerando que "só assim faz sentido, porque o futebol se existe é para os adeptos".

O líder academista disse que "tudo correu muito bem, como previsto", mesmo nas filas de espera para a entrada no estádio, em que "os adeptos portaram-se à altura da situação e demonstraram que é possível manter adeptos nos jogos de futebol".

Presente nas bancadas do Fontelo, a diretora-executiva da Liga, Sónia Carneiro, escusou-se a fazer qualquer balanço sobre o jogo de hoje, considerando ser "prematuro", já que apenas na próxima segunda-feira decorrerá a reunião com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Um novo teste acontecerá no estádio José Alvalade, no Portugal-Suécia (14 de outubro), a contar para a Liga das Nações e o teste final será em novo jogo da II Liga, no dia 15 de outubro, Feirense-Desportivo de Chaves, que, tal como o encontro entre Académico de Viseu e Académica, é em atraso da primeira jornada.

