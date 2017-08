Dyego Sousa chamado no Sporting de Braga, Rui Fonte de fora

Lusa 15 Ago, 2017, 20:48 | Futebol Nacional

O ponta-de-lança português foi hoje negociado com o Fulham, do segundo escalão do futebol inglês, estando a oficialização da contratação dependente apenas dos testes médicos.



Para suprir a ausência do até agora capitão dos minhotos, o treinador chamou Dyego Sousa, que não pode jogar até meados de outubro nas competições nacionais, devido a castigo, mas pode alinhar na Liga Europa.



Recuperado de lesão, o jogador brasileiro (ex-Marítimo) é agora opção para Abel Ferreira, que fez ainda regressar o também ponta-de-lança Stojiljkovic.



De fora continua Wilson Eduardo, que hoje - revelou o clube - foi alvo de uma intervenção cirúrgica em Londres para debelar a lesão no adutor direito e só estará apto para competir dentro de 10 semanas.



Ricardo Ferreira, Marafona e Tiago Pereira continuam lesionados e também ficam de fora.



A comitiva do Sporting de Braga viaja quarta-feira de manhã para a Islândia, onde Abel Ferreira e um jogador darão uma conferência de imprensa, às 19:00 (hora portuguesa), meia hora antes do habitual treino de adaptação ao relvado.



O FH-Sporting de Braga realiza-se na quinta-feira, às 18:45, no Estádio Kaplakriki, na Islândia, com arbitragem do holandês Kevin Blom.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Matheus, André Moreira e Tiago Sá.



- Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson.



- Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, Jordão.



- Avançados: Hassan, Dyego Sousa, Stojiljkovic, Ricardo Horta, Paulinho.