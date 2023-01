Edgar Costa acusa empresário de suborno para perder com o Benfica

O jogador terá denunciado Miguel Pinho à procuradora Andrea Marques, magistrada que estava em 2019 encarregada da investigação às suspeitas de corrupção que envolviam a equipa da Luz e que se terá deslocado de propósito ao Funchal para ouvir o referido depoimento, segundo publicou o semanário Expresso, na noite de quinta-feira.Recorde-se que cerca de um ano antes a SIC tinha exibido uma reportagem em que dois jogadores do Marítimo, sob anonimato, garantiam ter sido aliciados por empresários alegadamente ligados ao Benfica que lhes teriam oferecido dinheiro para jogarem mal de propósito.Em causa estariam 40 mil euros para facilitarem na penúltima jornada de 2015/16, que o Benfica venceu por 2-0, na Madeira. As águias venceram o campeonato com dois pontos de vantagem para o Sporting.Agora sabe-se que Edgar Costa admitiu ser um desses jogadores, mas vincando (ao contrário do que disse o outro atleta, cuja identidade nunca foi conhecida) que não foi aliciado pelo empresário César Boaventura, então muito próximo do clube da Luz e já alvo de outras acusações idênticas, nem por Paulo Gonçalves, que era o responsável jurídico das “águias” e arguido no processo E-Toupeira.Ainda segundo o mesmo semanário, o empresário Miguel Pinho nega a acusação de Edgar Costa.