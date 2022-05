A câmara da cidade de Tondela recebeu os responsáveis do clube em sinal de reconhecimento por sete anos de presença na Primeira Liga e pela presença, no domingo, no Jamor, a disputar a Taça de Portugal com o FC Porto, num jogo em que os "dragões venceram por 3-1.





Apesar da derrota e da descida de divisão, a ambição de todos os tondelenses passa por regressar ao escalão maior do futebol nacional.





Reportagem de Fátima Pinto.