Emílio Peixe convicto na qualificação para os oitavos de final

Lusa 23 Mai, 2017, 14:06 | Futebol Nacional

"Isto não é fácil, os jogadores sentem na pele que esta é uma competição rápida, muito exigente, e onde só alguns podem estar. Eles têm de dar a volta por cima e estou convicto que vamos conseguir o apuramento para os oitavos de final", garantiu Emílio Peixe, citado no site da Federação Portuguesa de Futebol.



Depois da derrota na estreia, com a Zâmbia (2-1), Portugal defronta na quarta-feira, em Jeju, na Coreia do Sul, a Costa Rica, que também perdeu na primeira jornada do grupo C, frente ao Irão (1-0).



"Obviamente que não ficámos satisfeitos com o resultado, esperávamos atingir outro resultado, mas sentimos que é possível lutar pelo apuramento para a próxima fase. Jogámos contra uma boa equipa, que foi campeã de África e que tornou muito difícil a nossa tarefa, que era ganhar o jogo. Não conseguimos o nosso objetivo por mérito do adversário, mas também algum demérito da nossa parte, face às inúmeras oportunidades que criámos e não conseguimos materializar em golo", disse Peixe.