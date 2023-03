Empate entre SC Braga e FC Porto deixa Benfica mais líder

Taremi criou a primeira sensação de golo na "Pedreira", mas o remate, aos 12 minutos, saiu ao lado.





O Braga reagiu e aproximou-se da área portista, com Bruma e Abel Ruiz a rematarem em duas ocasiões devidamente defendidas por Diogo Costa.





No segundo tempo, entrou melhor a equipa "azul e branca", mas foi o bracarense Ricardo Horta a ter um remate perigoso, mas com o esférico a sair ao ligeiramente ao lado.





A equipa da casa passou a atacar mais, mas sem criar chances de golo. O FC Porto tentou sacudir a pressão mas não forçou no ataque, pois o final estava próximo e o segundo lugar, com 2 pontos de vantagem, era garantido com o empate diante do rival e terceiro da tabela.





Já perto do final, coube a Evanilson uma grande chance de golo, mas com o remate a sair a poucos milímetros da baliza. Do outro lado, Pizzi, já em descontos, podia ter feito melhor se tivesse apoio na jogada e no remate final.





O FC Porto segue em segundo (58 pontos), agora a 10 pontos da liderança, e o SC Braga é terceiro, com menos 2 do que os "dragões". O Sporting é quarto com 50 pontos.