Estádio de São Luís recebe jogo de "primeira" 18 anos e meio depois

A receção ao Boavista, em jogo da sexta jornada da competição, marcará assim o retorno à I Liga do seu mais antigo recinto, depois de o Farense, 18.º e último classificado, com dois pontos, ter efetuado os três primeiros jogos caseiros da época no Estádio Algarve (empate com Famalicão e derrotas com Nacional e Rio Ave).





Passado e presente







O então denominado Santo Stadium, em homenagem ao mentor da obra, Manuel Santo, foi inaugurado em 1923, só ganhou um relvado com a subida da equipa algarvia à I Divisão, na década de 70 do século passado, e foi nos anos 90 que atingiu o período mais áureo.Entre 1990 e 2002, a equipa e o estádio - que também recebeu partidas do Mundial de sub-20, em 1991 - viveram os seus momentos de glória, incluindo uma qualificação para a Taça UEFA: o São Luís até passou a ser designado por "inferno" entre os adeptos dos outros clubes, devido ao ambiente intenso que as bancadas à beira do campo criavam aos adversários, especialmente no jogos com os "grandes".Nas épocas seguintes, o emblema de Faro, em plena crise financeira, foi descendo sucessivos patamares do futebol português, até que, em 2006, os responsáveis da SAD optaram por suspender a equipa de futebol.Um ano depois, o clube reativou o futebol sénior, que começou a utilizar o Estádio Algarve para os seus jogos oficiais nos escalões distritais, antes do retorno ao São Luís com a subida e consolidação nas competições nacionais.Na última década, o jogo com maior assistência - estimada em mais de dez mil espetadores - foi a vitória na receção ao União de Leiria (2-1), em que o clube garantiu a subida à II Liga, em 2013.

Agora com uma lotação oficial de cerca de 6.500 espetadores, o São Luís volta a ser estádio de "primeira", mas, face à pandemia, ainda despido dos seus vibrantes adeptos.