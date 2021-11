Estrela da Amadora acusa árbitro auxiliar Nuno Pereira

”, expressou o diretor executivo do Estrela da Amadora, Marco Ferreira, na sala de imprensa, após a partida.Os encarnados venceram por 6-3 a formação da Reboleira, que terminou apenas com nove jogadores, fruto das expulsões de André Duarte e Afonso Figueiredo, e contestou ainda um penálti apontado pelo Benfica B e um segundo amarelo perdoado a Pedro Álvaro, para além de, ao intervalo, ter ameaçado não regressar para o segundo tempo.”, sublinhou o dirigente.Falando num “”, Marco Ferreira classificou a atuação da equipa de arbitragem como “” e considerou que “”, abordando os lances que resultaram nas duas expulsões.





“(O árbitro) Consegue expulsar um jogador (André Duarte) estando de costas para o lance e, no outro, ri-se na cara do Afonso Figueiredo, que chegou a um nível que esse árbitro nunca vai chegar. Também apitou o penálti antes do jogador cair”, considerou.



Acerca do possível abandono do encontro ao intervalo, Marco Ferreira confirmou essa intenção, que não aconteceu porque “”, e sobre a confusão no túnel de acesso aos balneários, já depois do apito final do árbitro Miguel Nogueira, o dirigente não tem conhecimento do sucedido.Henrique Araújo (18, de grande penalidade, e 61), Tiago Gouveia (33 e 44), Duk (74) e Jair Tavares (86) marcaram para as "águias", enquanto Salomão (03), Sérgio Conceição (40) e Tiago Melo (85) marcaram para os amadorenses.