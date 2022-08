Estrela da Amadora eficaz vence Benfica B

Com dois golos antes da primeira meia hora de jogo, o Estrela da Amadora foi à casa do Benfica B vencer, por 2-1, em partida antecipada terceira jornada da II Liga portuguesa de futebol.



Depois de dois empates nas primeiras duas rondas, o conjunto amadorense alcançou o primeiro triunfo na prova, enquanto as "águias", que também vinham de duas igualdades, sofreram o primeiro desaire.



Mais eficaz e esclarecido em todos os momentos de jogo, o Estrela de Amadora chegou ao intervalo a vencer por 2-0. Mário Balbúrdia e Gustavo Henrique fizeram os golos que materializaram o ascendente dos forasteiros diante de um adversário que esteve perdulário na finalização.



O 1-0 surgiu, aos 10 minutos, na sequência de um cruzamento da direita de Jean Felipe que, depois de desvio de Paulinho e defesa incompleta de Samuel Soares, viu o colega angolano Mário Balbúrdia rematar com êxito para o seu primeiro golo em Portugal.



As "águias" tentaram reagir ao golo, mas sem efeitos práticos. Na baliza contrária, o conjunto da Amadora foi bem mais letal e, aos 29 minutos, depois de um canto, a bola sobrou para o capitão Rui Correia, que assistiu Gustavo Henrique, que, de fora da área, desferiu um remate colocado que deu o 2-0 para os forasteiros.



Apesar de ter mais posse de bola, cantos e remates à baliza na primeira parte, o Benfica B não conseguiu desfeitear o guarda-redes Bruno Brígido, que, além de ter estado muito seguro, beneficiou da falta de pontaria dos benfiquistas. Exemplos desse desacerto foram os remates sobre a trave de João Tomé e Luís Semedo, aos 35 e 42 minutos, respetivamente.



Após o intervalo, o Benfica B chegou ao golo por intermédio de Gerson Sousa, aos 51 minutos. Depois de uma assistência de Henrique Pereira, que tinha fugido na esquerda, o avançado surgiu ao segundo poste a encostar para o 2-1.



Apesar do golo sofrido, o Estrela da Amadora conseguiu gerir a vantagem sem grandes sobressaltos até ao apito final, dispondo inclusivamente das melhores ocasiões para voltar a marcar, sobretudo em lances protagonizados por Paulinho, aos 62 e 68 minutos. O avançado não teve o discernimento necessário para ter êxito, mas esse facto não impediu os amadorenses de conquistarem os três pontos no Seixal.