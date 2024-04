Estrela da Amadora "procura perfeição" para evitar perdas de pontos nos descontos

“Trabalhámos diariamente e analisámos cada pormenor. Já marcámos nos últimos minutos e no início do jogo. Há esse fator aleatório a que é difícil associar os motivos. Temos de procurar a perfeição para que não haja qualquer deslize. Foram circunstâncias anormais, foi injusto e toda a gente viu. Temos de lutar mais ainda para que isso não se repita. Não queremos voltar a viver esse facto”, frisou o treinador, durante a conferência de imprensa de antevisão.



Nas derradeiras duas rondas, o Estrela da Amadora sofreu os golos dos empates contra Rio Ave (2-2), aos 90+9 minutos, e Boavista (1-1), aos 90+2, que impediram os ‘tricolores’ de somarem mais quatro pontos na luta acesa pela permanência no primeiro escalão português.



“Sentimo-nos fortes pelas opções que temos e pelo bom futebol. O desempenho individual pode melhorar, pois há pequenos detalhes que podem ser melhores e os jogadores trabalharam na semana sobre esses pormenores. A consistência recente dá-nos confiança. Se queremos vencer o jogo, temos de ser superiores em todos os aspetos”, salientou.



Sérgio Vieira considerou que, do outro lado, estará uma equipa “confiante, compacta, organizada, bem orientada e a querer colocar as dificuldades máximas”, mas o Estrela da Amadora conta agora com mais opções a regressar, como o avançado brasileiro Rodrigo Pinho, retornado e logo com um golo frente ao Boavista.



“Os próprios colegas concordam que o Rodrigo Pinho, estando bem, é um jogador que está entre os 11 eleitos. Estamos, de forma gradual e responsável, a utilizá-lo. Não vamos ser irresponsáveis e querer forçar o Rodrigo. Temos de ir gradualmente para que o processo não sofra alterações”, disse.



O defesa central internacional angolano Gaspar marcou presença na sala de imprensa, na qual realçou que todos os jogadores, independentemente da sua utilização, “têm a mesma importância e valor”, tendo o foco no coletivo, “sem olhar a nomes e a rostos”.



“Por vezes, o futebol é injusto nos resultados, não tem corrido da forma que queremos e os últimos dois jogos são prova disso. Temos de estar mais focados e ativos, pensar mais nos nossos objetivos. Temos lutado para não voltar a acontecer e há sempre algo a melhorar. A intenção é sempre essa, não importa o resultado”, afirmou o futebolista.



O Estrela da Amadora, 15.º colocado, com 29 pontos, recebe o Farense, 12.º, com 31, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio José Gomes, na Amadora, no jogo que fecha a 31.ª jornada e que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.