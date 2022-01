Ex-jogador Alex Costa candidata-se à presidência do Vitória de Guimarães

Depois de uma carreira em que se distinguiu ao serviço dos vimaranenses, na época 2004/05 e entre 2009 e 2013, do Benfica, em 2003/04 e 2005/06, e dos alemães do Wolfsburgo, entre 2005/06 e 2008/09, o antigo lateral-direito, de 42 anos, afirmou-se pronto a liderar "um Vitória com olhos postos para o futuro, mas assente nos princípios do rigor e sustentabilidade" e que seja "suportado pela paixão dos seus adeptos", mas "honre os seus fundadores".

"O meu amor pelo Vitória, o meu passado no clube, mas, essencialmente, o reconhecimento de que temos de ser mais do que aquilo do que temos sido, levou-me a abraçar aquele que é o maior desafio da minha vida: dizer novamente sim ao Vitória, apresentando uma candidatura à presidência do clube", lê-se na nota enviada aos jornalistas.

Alex Costa encabeça a segunda candidatura oficializada aos órgãos sociais nas eleições agendadas para 05 de março, depois da lista sob a liderança de António Miguel Cardoso ter confirmado a entrada na `corrida` em 14 de janeiro.

Responsável por erguer a única Taça de Portugal até hoje conquistada pelos minhotos, como `capitão` da equipa que derrotou o Benfica por 2-1, na final da edição 2012/13, o ex-atleta realçou que a decisão, apesar de não ter sido "fácil", foi "convicta" e "amadurecida", com o suporte da "equipa de vitorianos" que aceitou acompanhá-lo.

"Acredito que seremos capazes de vos demonstrar o mérito do nosso projeto. Do Vitória e pelo Vitória. Com a mesma motivação, dedicação e orgulho com que aos 11 anos vesti, pela primeira vez, a nossa camisola", frisou.

O candidato à presidência dos vimaranenses prometeu ainda encarar com "o máximo respeito" todos os projetos "a sufrágio", segundo a "plena convicção" de que os "melhores projetos de futuro se constroem" a partir da "diferença" e da "salutar divergência" e de que, a partir de 06 de março, todos os associados serão "poucos" para apoiarem o clube.

Com a candidatura de Alex Costa, as eleições para os órgãos sociais vão-se realizar com mais de uma lista concorrente pela 11.ª vez na história do Vitória de Guimarães, emblema que comemora o 100.º aniversário em 22 de setembro de 2022.

No sufrágio anterior, decorrido em 20 de julho de 2019, a lista de Miguel Pinto Lisboa, o atual presidente, foi a mais votada, com 50,6% dos votos (3.584), seguida pela de António Miguel Cardoso, com 31,1% (2.202 votos) e da de Daniel Rodrigues, com 16,8% (1.189 votos).