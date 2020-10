Extremo Djalma volta ao futebol português para reforçar o Farense

O 14.º reforço dos algarvios para a temporada de regresso ao escalão principal do futebol português assinou contrato de uma época, anunciou a SAD algarvia nas redes sociais.



O jogador, de 33 anos, internacional por Angola, começou como sénior no Marítimo, que representou entre 2006 e 2011, antes de dar o salto para o FC Porto.



Campeão nacional pelos portistas em 2012, sob o comando de Vítor Pereira, o extremo voou depois para a Turquia, onde representou Kasimpasa, Konyaspor e Gençlerbirligi.



Depois de uma passagem de duas épocas pela Grécia, vestindo a camisola do PAOK Salónica, voltou, em 2018, ao futebol turco, representando nas duas últimas temporadas o Alanyaspor.



Após três jornadas disputadas, o Farense ocupa o 18.º e último lugar, sendo a única equipa que ainda não conquistou qualquer ponto.