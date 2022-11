Famalicão segue em frente na Taça depois de vencer Dumiense

Os famalicenses começaram cedo a controlar a partida e, aos 20 minutos, inauguraram o marcador com um golo de Jhoder Cádiz: depois de um passe de Padilla, o venezuelano, sem oposição, rematou para o fundo da baliza de Rafa.



Oito minutos depois, o jogador voltou a marcar, cabeceando para o golo após um livre batido por Colombatto.



Ainda antes do intervalo, Puma Rodríguez assistiu Zaydou, que fez o terceiro do Famalicão.



Após o tempo de descanso, o treinador do Dumiense refrescou a equipa e, no segundo tempo, o Famalicão chegou a ter algumas 'dores de cabeça'.



Mesmo assim, logo a abrir, Colombatto dilatou a vantagem com um golo de livre direto.



Mas, aos 67 minutos, a pressão do Dumiense acabaria por dar frutos, quando um cruzamento de Rashid terminou dentro da baliza de Luiz Júnior, dando o golo de honra à equipa visitante, para grande alegria dos adeptos presentes no Municipal de Famalicão.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Famalicão.



Famalicão -- Dumiense, 4-1.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Jhoder Cadiz, 20 minutos.



2-0, Jhoder Cadiz, 28.



3-0, Zaydou, 45+2.



4-0, Colombatto, 48.



4-1, Rashid, 67.







Equipas:



Famalicão: Luiz Júnior, Martin Padilla (De La Fuente, 58), Riccieli, Mihaj (Penetra, 72), Rúben Lima, Ivo Rodrigues (Alex Millán, 46), Colombatto (André Simões, 62), Iván Jaime, Zaydou, Puma Rodríguez (Rui Fonte, 46) e Jhonder Cadiz.



(Suplentes: Dalberson, Alexandre Penetra, André Simões, Alex Millán, Gustavo Assunção, Rui Fonte, De La Fuente, Pelé, Francisco Moura.



Treinador: João Pedro Sousa.



Dumiense: Rafa, Eira (Romeu, 46), Frank, João Ferreira, Rui Jorge (Túlio, 58), Rashid, Jonas (Macedo, 46), Tiago Ferreira, Raymond, Zé Diogo (Léo, 46), Totas (João Victor, 46).



(Suplentes: Pedro Costa, Tulio, João Victor, Macedo, Gonçalo, Rui Costa, Léo, Romeu Ribeiro, Leiras).



Treinador: André Brito.







Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo Rashid (18), João Victor (52), Léo (58), Túlio (69), Tiago Ferreira (77).



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.