Famana mantém o Académico de Viseu na Taça de Portugal

Famana Quizera, aos cinco minutos, marcou o golo da vitória dos viseenses na terceira ronda da Taça, num jogo de sentido único no qual só a falta de eficácia impediu uma vitória por número mais expressivos.



Depois de duas aproximações com perigo à área do Oriental, que resultaram em dois cantos, à terceira foi de vez com Famana Quizera, aos quatro minutos, a combinar de primeira com Toro e já na área, a rematar cruzado e fora do alcance de André Mendes.



Os comandados de Jorge Costa não cederam grandes espaços ao Oriental para se acercar da baliza de Mbaye, guarda-redes que voltou hoje à competição depois de mais de um ano afastado por lesão grave num joelho.



Aos 16 minutos, Famana Quizera ficou perto do 'bis', mas, em boa posição na área, rematou muito por cima, depois de um bom trabalho de Bandeira pela direita.



Quatro minutos depois, o mesmo Famana voltou a testar a atenção de André Marques, com um remate forte de fora da área que o guarda-redes do Oriental defendeu com dificuldade.



Aos 27, foi Yuri Araújo que não conseguiu finalizar com sucesso uma incursão de Famana pela direita.



Nos instantes finais da primeira parte, nova ocasião flagrante de golo para os viseenses, com André Clóvis, de cabeça, a obrigar André Mendes a uma grande defesa. Na resposta, a melhor oportunidade do Oriental em toda a primeira parte, com Didi, de cabeça, a fazer a bola passar muito perto do poste esquerdo da baliza de Mbaye.



No segundo tempo, a tendência de jogo manteve-se e as oportunidades sucederam-se com Famana Quizera, aos 49 a passar por meia equipa do Oriental e a área rematar por cima, e aos 58 a não conseguir emendar para a baliza uma assistência de Gautier Ott na esquerda.



André Clóvis, aos 85, apareceu isolado mas rematou à figura de André Mendes, antes de a formação anfitriã ficar reduzida a 10 jogadores, por expulsão de David Crespo, com cartão vermelho direto, aos 89.







Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Oriental, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Famana Quizera, 05 minutos.







Equipas:



- Académico de Viseu: Mbaye, Bandeira (Tiago Mesquita, 46), Ícaro Silva, Arthur Chaves, Igor Milioransa, Nduwarugira, Toro, Famana Quizera (Javi Currás, 79), Messeguem (Ramirez, 79), Yuri Araújo (Gautier Ott, 46) e André Clóvis.



(Suplentes: Domen Gril, André Almeida, Gautier Ott, Ramirez, Capela, Javi Currás, Tiago Mesquita, Labila e Tomás Silva).



Treinador: Jorge Costa.



- Oriental: André Marques, Deritson Lopes, David Crespo, Bebé (Adilson, 57), Zé Pedro (Gonçalo Mendes, 73), Burity (Nano Krieger, 57), Hugo Machado, Leo, Leleco, Fábio Arcanjo e Didi (Elvis Fernandes, 57).



(Suplentes:Tomás Godinho, Manuel Esteves, Elvis Fernandes, Adilson, Tiago Gaspar, Manuel Eloy, Rafa Santos, Nano Krieger e Gonçalo Mendes).



Treinador: Tuck.







Árbitro: João Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Toro (34), Bandeira (41), Deritson Lopes (55), Elvis Fernandes (72), Arthur Chaves, 75), Ramirez (83) e Javi Currás (90+2). Cartão vermelho direto para Tiago Mesquita (89).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.