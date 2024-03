FC Porto B sofreu para vencer o Länk Vilaverdense

Rodrigo Pinheiro fez o 1-0 aos 25 minutos, a equipa de Vila Verde, do distrito de Braga, empatou aos 66, através de uma grande penalidade convertida por André Soares, e Rodrigo Mora garantiu os três pontos para os portistas com um golo de cabeça aos 80 minutos.



Este resultado permitiu ao FC Porto B subir um lugar na classificação geral, para 11.º, com os mesmos pontos do Benfica B, 33, mas com os ‘encarnados’ uma posição à frente. O Länk mantém-se na 17.ª posição e com 17 pontos.



A equipa de António Folha podia ter marcado logo aos cinco minutos, quando Martim cruzou da direita e Candé saltou quase sem oposição e cabeceou, mas sobre a baliza de Rogério Santos.



A equipa visitante respondeu com um remate rasteiro, que Diogo defendeu para canto, e o guarda-redes portista esteve muito perto de marcar na própria baliza aos nove minutos, numa abordagem negligente a um passe atrasado de um companheiro de equipa.



A lutar pela manutenção, o Länk tentou sempre atacar e criou algumas situações de perigo para a baliza portista, mas aos 25 minutos viu-se a perder com um golo marcado por Rodrigo Pinheiro na conclusão de um bom lance ofensivo construído por Gui e Vasco Sousa.



Ericson esteve perto do empate aos 31 minutos e Candé, isolado mas apertado por um opositor, teve o 2-0 ao seu alcance, aos 41 minutos, num remate em que acertou no poste esquerdo da baliza de Rogério Santos.



A primeira parte terminou com uma nova grande ameaça do Länk, materializada num remate de João Caiado, que falhou o alvo por muito pouco, e a segunda metade do jogo abriu com o desinspirado Candé, de cabeça, a falhar novamente diante da baliza contrária.



Os visitantes começaram então a crescer e a tornar-se ameaçadores junto à baliza de Diogo e, aos 66 minutos, conquistaram uma grande penalidade por falta cometida por Zé Pedro sobre João Caiado. André Soares aproveitou e empatou.



Nessa altura, já o FC Porto B havia perdido o controlo do meio-campo e os visitantes, confiantes e corajosos, ameaçaram marcar novamente três minutos depois do golo que lhes valeu a igualdade.



O central Batista, porém, estragou tudo quando, procurando iniciar um ataque, entregou a bola a um adversário e este rapidamente lançou um contra-ataque, do qual saiu um cruzamento finalizado de cabeça por Rodrigo Mora, que assim fez o 2-1 para o FC Porto B.



Esse erro e o golo saíram caro ao Länk, que ainda assim não baixou os braços, pressionou e assustou o FC Porto B, mas já não foi capaz de impedir o triunfo sofrido dos portistas.