FC Porto continua defesa da Taça em Barcelos

Os quartos de final arrancam na quarta-feira, com o Marítimo a medir forças na Madeira com o Estoril Praia, líder da II Liga e único representante dos escalões inferiores, e contam ainda com um Sporting de Braga-Santa Clara.





Os quartos de final começam com o Estoril Praia a defender na Madeira a honra dos clubes dos escalões inferiores perante uma Marítimo com algum historial da prova (foi finalista vencido em 1995 e 2001), mas que vem uma pesada derrota caseira (3-0) com o Paços de Ferreira.



Para chegar a esta fase, na última ronda, os madeirenses deixaram pelo caminho o Sporting (2-0), líder da I Liga.







FC Porto favorito







Na última vez que esteve no Estádio Cidade de Barcelos, em agosto de 2019, a equipa de Sérgio Conceição foi derrotada por 2-1, logo na primeira jornada do campeonato de 2019/20, resultado que mesmo assim não impediu que o FC Porto se sagrasse campeão no final da época.Já esta temporada, os "dragões" venceram em casa os gilistas, por 1-0, num encontro bem complicado para os campeões nacionais, que acabaram reduzidos a 10 unidades e falharam uma grande penalidade.Presença recorrente no primeiro escalão, o Gil Vicente nunca alcançou uma final da Taça de Portugal e chega a esta fase adiantada da competição, numa época em que luta pela manutenção no campeonato, tendo já trocado de treinadores, com a saída de Rui Almeida e a entrada de Ricardo Soares.





SC Braga à espreita







Nesse mesmo dia, mas horas antes,Por seu lado, os bracarenses já venceram a prova por duas vezes, em 1966 e 2016, e foram finalistas mais quatro vezes (1977, 1982, 1998 e 2015).





Benfica uma incógnita







Um dia antes, na quinta-feira,A equipa de Jorge Jesus está há três jogos seguidos sem vencer e no último, no empate caseiro (1-1) com o Nacional da Madeira, 10 jogadores estiveram ausentes devido a estarem infetados com o novo coronavírus. Praticamente certa é a titularidade do belga Svilar, terceiro guarda-redes dos encarnados, devido à indisponibilidade de Odysseas, habitual titular, e Helton Leite.

Programa dos quartos de final:



Marítimo - Estoril Praia, 20h15Benfica - Belenenses SAD, 21h15Sporting de Braga - Santa Clara, 19h45Gil Vicente - FC Porto, 20h45