FC Porto garante "quartos" da Taça no prolongamento

Após o golo de Luis Díaz, dois homens do Nacional, Róchez e Riascos, colocaram os insulares em vantagem. Já perto dos 90’, Evanilson entrou e marcou o 2-2, levando o jogo para prolongamento na Choupana. Ao minuto 101, o “Dragão” de novo em vantagem 2-3, num golo de Sérgio Oliveira com um remate cruzado. Taremi apontou o quarto golo já na reta final do tempo extra. Um 2-4 final que valeu a qualificação na Taça de Portugal.