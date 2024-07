FC Porto goleia Desportivo de Chaves no segundo jogo de preparação

O FC Porto goleou hoje à porta fechada o Desportivo de Chaves, recém-despromovido à II Liga, por 4-0, no segundo encontro de preparação do clube da I Liga de futebol para 2024/25, no Olival, revelaram os 'dragões'.

Quatro dias depois de ter derrotado por números idênticos a Sanjoanense, da Liga 3, no primeiro de sete duelos de pré-época, Gonçalo Borges, de grande penalidade, Romário Baró, Rodrigo Mora e Zé Pedro marcaram os tentos da equipa orientada por Vítor Bruno.



O FC Porto contou com 24 dos 28 jogadores que estão disponíveis, à exceção do defesa central espanhol Marcano e do lateral esquerdo nigeriano Zaidu, ambos por lesão, sendo que os guarda-redes Gonçalo Ribeiro e Diogo Fernandes não jogaram por opção técnica.



Gabriel Brás, David Carmo, Gonçalo Borges e André Franco voltaram a ser titulares, num 'onze' inicial que, em relação ao jogo com a Sanjoanense, incluiu Samuel Portugal, Fábio Cardoso, Martim Fernandes, Iván Jaime, Vasco Sousa, Nico González ou Toni Martínez.



O FC Porto vai continuar a trabalhar no Olival até ao final da semana e estagia entre 15 e 24 de julho em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, realizando mais cinco jogos de pré-época até à estreia oficial em 2024/25, em 03 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão Sporting, que derrotou na última final da Taça de Portugal.