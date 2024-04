No Estádio do Dragão, no Porto, os portistas, que tinham uma vantagem de 1-0 da primeira ‘mão’, entraram a perder, com Afonso Freitas a marcar quando estava decorrido exatamente um minuto de jogo, mas deram a volta ao marcador, com golos de Taremi (26), de grande penalidade, Francisco Conceição (45+5) e Pepê (75).



Na final da Taça de Portugal, agendada para 26 de maio, o FC Porto, que tem 19 troféus na competição, vai defrontar o Sporting, que afastou o Benfica na outra meia-final.