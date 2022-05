FC Porto persegue "dobradinha" frente ao estreante Tondela

A equipa portuense procura erguer pela 18.ª vez o troféu e conquistar a nona "dobradinha", isolando-se como o segundo clube com mais triunfos na segunda competição nacional mais importante – tem os mesmos 17 do Sporting -, mas ainda a distância considerável do recordista Benfica (26).Para o Tondela, que nunca tinha sequer chegado aos "quartos", a época 2021/22 será sempre agridoce: vai disputar pela primeira vez o jogo decisivo na Taça de Portugal e até pode conquistar o título mais relevante em 89 anos de história, apenas oito dias depois de ter terminado a I Liga no 17.º e penúltimo lugar.O Tondela acompanhou o B SAD na descida ao segundo escalão, após sete temporadas entre os "grandes", mas até poderá disputar a próxima edição da Liga Europa, enquanto participa na II Liga, graças à vaga reservada ao vencedor da Taça – o Beira-Mar viveu essa situação em 1999/2000, na Taça UEFA.Do lado azul e branco, também poderá ser feita história, por Sérgio Conceição, que se pode tornar o primeiro treinador do FC Porto a alcançar duas "dobradinhas", depois de em 2019/20 ter cometido idêntica proeza, depois de ter batido o rival Benfica na final da Taça, por 2-1.Se a classificação do campeonato tivesse algum reflexo no jogo de domingo, os "dragões" já estariam a festejar antecipadamente, uma vez que a distância entre as duas equipas foi de 63 pontos, mas o Tondela quererá manter vivo o espírito de "tomba gigantes" que caracteriza a competição.O FC Porto teve um percurso 100% vitorioso - com o mérito adicional de ter eliminado Benfica e Sporting -, que foi iniciado com uma goleada por 5-0 ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, a que se seguiu um robusto 5-1 ao Feirense, da II Liga.O Benfica foi a vítima nos oitavos de final, derrotado por 3-0 no Estádio do Dragão, com "bis" do avançado brasileiro Evanilson, melhor marcador da prova, com sete golos, a par de João Rodrigues, do Caldas, o que precipitou a troca de Jorge Jesus por Nélson Veríssimo no comando técnico dos ‘encarnados’.O primodivisionário Vizela não resistiu nos "quartos", tendo sido derrotado em casa por 3-1, e o FC Porto carimbou a final da forma mais saborosa, com um duplo triunfo sobre o Sporting nas "meias", por 2-1 em Alvalade e 1-0 no Dragão.Os tondelenses foram mais favorecidos nos sorteios, tendo defrontado apenas uma equipa do escalão principal, o Estoril Praia, nos oitavos de final, que venceram por 3-1, depois de já terem afastado o Camacha, do Campeonato de Portugal (2-1), e o Leixões, da II Liga (3-1).O Tondela só conseguiu ultrapassar nos "quartos" o Rio Ave, de regresso à I Liga, após prolongamento (1-0), antes de se impor ao Mafra, também da II Liga -, nas meias-finais, decididas em duas mãos: 3-0 em casa e 1-1 fora, neste último jogo já com Nuno Campos no lugar do espanhol Pako Ayestarán.No Jamor, onde será encontrado o sucessor do Sporting de Braga, o clube portuense vai disputar pela 32.ª vez o troféu, com um saldo relativamente equilibrado de 17 conquistas e 14 desaires, enquanto o Tondela enfrenta a primeira final.A final da 82.ª Taça de Portugal, entre FC Porto e Tondela, realiza-se no domingo, com início às 17h15, e será arbitrada por Rui Costa.