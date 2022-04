FC Porto procura repor avanço sobre o Sporting

No domingo, o Sporting derrotou o Paços de Ferreira e colocou-se provisoriamente a três pontos dos "dragões", que recebem um conjunto açoriano, que está num tranquilo 10.º posto, 10 pontos acima da zona de despromoção.



O FC Porto, única equipa invicta da I Liga, procura o quarto triunfo consecutivo, frente ao Santa Clara, numa das melhores fases da temporada, sem perder há cinco encontros.



Em seis receções ao Santa Clara para o campeonato, o FC Porto venceu sempre, mas esta temporada já foi derrotado pelos açorianos, na fase de grupos da Taça da Liga.



O encontro entre o FC Porto, e o Santa Clara está marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto, e terá arbitragem de António Nobre.



Resultados da 28.ª jornada:



Sporting de Braga - Benfica, 3-2



Belenenses SAD – Portimonense, 2-0



Arouca - Gil Vicente, 2-1



Estoril Praia - Vizela, 1-2



Famalicão – Boavista, 1-2



Marítimo – Tondela, 1-3



Moreirense - Vitória de Guimarães, 0-1



Sporting - Paços de Ferreira, 2-0