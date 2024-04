FC Porto-Sporting. Conceição lidera duelos com Amorim

Conceição defrontou Amorim sempre ao comando do FC Porto, clube no qual ingressou em 2017/18, enquanto o atual técnico dos líderes da I Liga tem dois jogos ao serviço do Sporting de Braga, no qual se estreou ao mais alto nível em 2019/20.O sueco Viktor Gyökeres, aos 11 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 60, selaram o triunfo dos "leões", por 2-0, num embate da 14.ª ronda da I Liga 2023/24 marcado pela expulsão do central portista Pepe, com vermelho direto, aos 51.Com este triunfo, Amorim colocou um ponto final numa série de cinco derrotas consecutivas e oito jogos sem ganhar face a Conceição, num duelo que até começou favorável ao atual técnico dos "leões", vencedor dos dois primeiros confrontos, no espaço de uma semana, em janeiro de 2020, pelo Sporting de Braga.Conceição "manda" face a Amorim e, contando também as passagens por Olhanense, Académica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, lidera igualmente o histórico global face ao Sporting, com 10 vitórias, 13 empates e sete derrotas, em 30 jogos, perdendo apenas nos golos (32-34).O atual treinador portista "empatou" os "leões" uma vez em cada um dos clubes que representou antes de chegar aos "dragões", pelos quais soma 10 vitórias, nove empates e três derrotas, com 28 golos marcados e 18 sofridos.O 15.º duelo de Rúben Amorim com o FC Porto e o seu atual treinador, e o 31.º de Sérgio Conceição face ao Sporting está marcado para domingo, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, e conta para a 31.ª jornada da I Liga 2023/24.