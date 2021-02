FC Porto-Sporting. "Leão" pode carimbar o título na última cartada do campeão

Embora o encontro seja ainda da 21.ª ronda, e fiquem a faltar 13, para um total de 39 pontos, se os "leões" saírem do Dragão 13 pontos à frente, ou mesmo 10, ninguém acredita que possam perder tamanha vantagem. Nunca nenhuma equipa perdeu.Os números são brilhantes, e os "leões", que só em 2015/16, com Jorge Jesus, tinham ultrapassado a barreira dos 50 pontos nesta fase (51), podem mesmo igualar o seu recorde de jogos sem perder a abrir uma temporada, replicando 1981/82.Quanto à diferença para o segundo classificado, sempre que neste período, à 20.ª jornada, foi superior a cinco pontos, o líder acabou campeão, o que aconteceu seis vezes ao FC Porto, em 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2002/03, 2007/08 e 2010/11.O que se pode dizer, volvidas 20 rondas, é que foi o treinador do Benfica, Jorge Jesus, que prometeu muito, mas é o Sporting que está a cumprir, superiormente liderado por Rúben Amorim, cujos mais de 10 milhões de euros que custou já parecem ‘peanuts’.





Trunfos dos verde e brancos







Os "leões" não têm apresentado um futebol exuberante, e nem sequer têm o melhor ataque (42 golos marcados, contra 45 do FC Porto), mas têm sido muito consistentes em termos defensivos, sendo a equipa menos batida da prova (10 sofridos).Mais na frente, a velocidade de Tiago Tomás e Nuno Santos tem feito muita mossa, nas costas das defesas contrárias, bem como os golos (14) de Pedro Gonçalves, que nem faturou nos últimos três jogos, mostrando que não há qualquer tipo de dependência.





Azuis e brancos na máxima força







Pelo contrário, o FC Porto apenas venceu um dos últimos quatro encontros na I Liga, precisamente na última ronda, salvando o que seria o quarto empate consecutivo apenas nos descontos, e graças a uma grande penalidade – e vão 12.O sofrido 2-1 ao Marítimo contrastou com o jogo anterior, o 2-1 conseguido de forma categórica na receção à Juventus, numa exibição que até merecia um melhor resultado, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.Com o regresso de Otávio, e sem lesionados ou castigados, o treinador portista, Sérgio Conceição, deverá optar pelo seu "onze" de gala, o que derrotou a Juventus, com o seu filho Francisco no banco, para lançar se necessário.O encontro entre o FC Porto e o Sporting, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se no sábado, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, sem adeptos, sem festa, um novo normal, face à incontornável pandemia da covid-19.