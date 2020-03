Federação reparte um milhão de euros pelos clubes do futebol não profissional

A FPF deliberou abrir uma linha de crédito de apoio à tesouraria dos clubes de futebol não profissional e futsal no valor de um milhão de euros.Em declarações ao fpf.pt, Fernando Gomes, presidente da FPF, explicou o alcance da medida: "Estamos cientes das dificuldades financeiras e económicas que o Covid -19 já está a colocar aos clubes não profissionais e aqueles que apostam no futsal.Queremos com esta medida ser, ao mesmo tempo, céleres, eficazes e serenos na forma como apoiamos clubes que estão numa situação de grande fragilidade.Sabemos o papel fulcral que eles desempenham quer no desenvolvimento do futebol quer na formação de milhares e milhares de jovens e consideramos que esta decisão demonstra sentido de responsabilidade social e estatutária da FPF", disse.

O líder federativo também demonstrou confiança no futuro: "Como já afirmei temos de continuar a seguir as indicações da DGS e a fazer, como comunidade, tudo o que estiver ao nosso alcance para amenizar os efeitos da pandemia. Iremos continuar a monitorizar a situação dia a dia e a agir sempre que considerarmos útil a nossa intervenção quer na área desportiva, quer na área da responsabilidade social", concluiu.