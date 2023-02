Feirense triunfa sobre Leixões

Os leixonenses entraram como que adormecidos e isso saiu-lhe caro, ante um Feirense que vinha de três derrotas consecutivas, a última das quais em casa diante do ‘lanterna vermelha’, o Covilhã (0-2), e que hoje entrou forte e com ambição e foi rapidamente recompensado por essa atitude.



A equipa de Santa Maria da Feira saiu deste jogo na sétima posição, com 27 pontos, mais dois do que o Leixões, que caiu do 10.º para o 11.º posto.



O momento decisivo do jogo aconteceu na sequência de um cabeceamento de André Rodrigues que não deu golo por pouco, mas deu canto. Batido este, a bola atravessou toda a área leixonense até surgir Jardel a rematar e marcar para os visitantes.



Dois minutos depois, o Feirense esteve muito perto do segundo golo, que Beunardeau evitou com uma boa defesa.



O Leixões começou então a reagir, impondo muito maior intensidade ao seu futebol, e o Feirense fechou-se no seu meio-campo, e muitas vezes junto à sua área, com uma linha defensiva composta por cinco unidades.



Zag fez o primeiro remate do Leixões aos 23 minutos e Agostinho arrancou palmas com um remate potente aos 26 que, aos adeptos leixonenses, deu a sensação de golo.



O Leixões ‘acordara’ para o jogo e criava, então, perigo, como aconteceu em dois livres frontais batidos por Thalis que Igor desviou para canto com os punhos aos 32 e 39 minutos, respetivamente.



O Feirense manteve o seu ferrolho defensivo na segunda parte e apostou mais no contra-ataque, tentando explorar os espaços que o Leixões concedia atrás por investir cada vez mais no ataque e na busca da igualdade.



Oche rematou fortíssimo aos 56 minutos e Beunardeau defendeu com os punhos para a frente, no que foi mais um sinal claro de que o Feirense não desistia de procurar ampliar a sua vantagem e teve ocasiões para isso.



O Leixões conseguiu então ter mais bola e iniciativa, Agostinho foi dos mais inconformados entre os locais e deu muito trabalho à defesa adversária e, aos 62 minutos, uma iniciativa atacante de João Oliveira quase terminou com um autogolo de um defensor contrário.



Miguel Ângelo forçou Igor a mais uma defesa para canto, mas o Feirense respondeu e Tavares quase bateu Beunardeau aos 86, com um remate rente ao poste direito da baliza leixonense.



A última grande situação de perigo deste jogo surgiu aos 90+1 minutos com um remate de Miguel Ângelo em que bola foi acabou segura nas mãos de Igor,







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Feirense, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.







Marcador:



0-1, Jardel, 07 minutos







Equipas:



- Leixões: Beunardeau, Pedro Coronas (João Amorim, 67), Meira (Dasse, 76), Calasan, Joel (Miguel Ângelo, 46), Rafa (Wakaso, 76), Zag (Morais, 46), Fabinho, Thalis, João Oliveira e Agostinho.



(Suplentes: Ricardo Moura, Moisés Conceição, Miguel Ângelo, Tomás Couto, Wakaso, Morais, Dasse, João Amorim e Brunão).



Treinador: Vítor Martins.



- Feirense: Igor, João Oliveira (João Paulo, 81), Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva, Tiago Dias, Oche (Lucas Santos, 86), Washington, Fábio Espinho (Tavares, 45, Jardel (Zé Vítor, 81) e André Rodrigues.



(Suplentes: Artur Augusto, Tony, João Paredes, Zé Vítor, Lucas Santos, João Paulo, Karamoko, Tavares e Ronaldo).



Treinador: Rui Ferreira.







Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zag (17), João Oliveira (51), Agostinho (60), Thalis (77) e João Oliveira (78).



Assistência: 1.132 espetadores