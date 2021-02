Feirense vence Académica e é segundo da II Liga

O equilíbrio foi a nota dominante durante toda a primeira parte, mas o Feirense acabou por dar o primeiro sinal de perigo num remate forte de Feliz, que saiu por cima da baliza de Mika, aos 18 minutos.Até ao final da primeira parte seria a equipa de Filipe Rocha a criar nova oportunidade de golo, quando João Tavares executou um remate forte e colocado para uma boa defesa de Mika, aos 30 minutos.





Equilíbrio sempre







O equilíbrio manteve-se no início da segunda parte, mas a Académica dispôs de uma boa oportunidade para inaugurar o marcador na sequência de uma grande penalidade, que castigou uma falta de João Tavares sobre Fabiano, mas o guarda-redes Bruno Brígido defendeu o remate de Bruno Teles, aos 57 minutos.Pouco depois foi a vez do Feirense dispor de uma grande penalidade após derrube de Fabiano sobre Edson Farias, com Fabrício a rematar com eficácia e colocar a equipa de Filipe Rocha em vantagem, aos 61 minutos.A Académica tornou-se mais acutilante após o golo sofrido e esteve perto de igualar a partida num lance de contra-ataque, com Sanca a rematar por cima da baliza de Bruno Brígido, aos 68 minutos.O Feirense aproveitou o adiantamento da Académica no terreno para apostar no contra-ataque e Marcus quase ampliava a vantagem para os "fogaceiros" aos 78 minutos, num remate cruzado à entrada da área que obrigou Mika a uma defesa apertada.

A Académica foi ainda mais pressionante nos minutos finais e Bruno Teles esteve perto de fazer o golo do empate, mas Gui Ramos cortou o remate do defesa brasileiro em cima da linha de baliza, aos 89 minutos.