Fernando Ferreira passa a coordenador no Académico de Viseu

Foi em Viseu, sua terra natal, e no clube onde fez a sua formação inicial, que Fernando Ferreira fez as suas últimas cinco temporadas como jogador profissional de futebol, para agora assumir funções na estrutura da equipa, com o cargo de coordenador.Para trás fica uma longa carreira que teve passagem pela formação do Sporting e, depois, já como sénior, em clubes como Casa Pia, Sporting de Espinho, Real, Belenenses, Marítimo e Tondela.Igualmente confirmado pela SAD do clube beirão foi a chegada de Marco Costa, para assumir o cargo de diretor de operações.Natural de Viseu, licenciado em Educação Física com pós-graduação em Gestão Desportiva, assume na estrutura do Académico de Viseu funções que já assumiu no União da Madeira e também no Marítimo.O Académico de Viseu inicia a preparação para a temporada de 2022/23 na II Liga esta terça-feira, 28 de junho, com os habituais exames médicos.