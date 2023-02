Filipe Martins espera Casa Pia a contrariar estilo de jogo intenso do Boavista

“As equipas do Petit têm características muito próprias. Por norma, são equipas muito agressivas, ainda para mais jogando no Bessa. Quando digo agressiva, não estou a falar no mau sentido, mas sim no estilo de jogo. Já demonstrámos que, em vários estádios com características parecidas, como Guimarães, Braga ou Barreiros, estamos prontos para enfrentar estes desafios. Vamos encontrar um jogo intenso, mas, com as nossas armas, vamos tentar levar de vencido o Boavista”, analisou o treinador dos casapianos.



Em conferência de imprensa de antevisão, no Estádio Pina Manique, em Lisboa, Filipe Martins abordou as várias contrariedades que o Casa Pia tem tido no derradeiro mês, com várias expulsões que obrigaram a equipa a esforços redobrados em inferioridade numérica, tendo agora os centrais João Nunes e Vasco Fernandes a cumprirem castigo.



“Nunca é confortável jogar com menos jogadores, desgastamo-nos mais. Nos últimos tempos, temos tido essa infelicidade de ter jogadores expulsos e temos de saber lidar com isso. Acaba por ser uma oportunidade para outros jogadores e temos um plantel em que acreditamos em todos. É nesse sentido que estamos muito motivados”, frisou.



Dadas as baixas importantes no centro da defesa, que obriga o Casa Pia a “apelar a um esforço extra”, Filipe Martins salientou que confia numa boa resposta dos restantes centrais, que vão “fazer ver ao treinador que estão prontos a ocupar as vagas” abertas.



“O Bolgado está fresco, o Varela está em condições físicas muito boas, o Zolotic está a fazer uma época excelente e o Duplexe dá-nos uma nova opção, de maneira a termos mais variabilidade nos nossos centrais”, disse o técnico, que não procura “desculpas”.



O Casa Pia, depois de uma primeira metade de temporada sensacional, vive agora uma fase de menos fulgor, com quatro desaires nas últimas cinco partidas, sendo as últimas duas diante de Benfica (3-0), na I Liga, e Nacional (5-2, após prolongamento), na Taça.



“O que retirámos desses jogos foi a postura e a prestação da equipa. Não temos razões para estar deprimidos em relação a isso. [A partida com o Nacional] Acontece uma vez por época. O nosso foco foi pensar rapidamente no próximo jogo”, realçou o treinador.



Para além dos castigados, o Casa Pia ainda conta, no boletim clínico, com as ausências de Leonardo Lelo, que regressa aos treinos esta semana, e Léo Natel, com lesão grave.



O Casa Pia, sexto classificado, com 30 pontos, visita o Boavista, nono, com 25, em jogo da 20.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio do Bessa, no Porto, a partir das 21:15 de segunda-feira, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.