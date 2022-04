FPF reuniu-se pela primeira vez com o novo Govern

Os dois governantes foram recebidos na Cidade do Futebol por Fernando Gomes, naquela que foi a primeira reunião de trabalho dos elementos do novo executivo com o órgão responsável pelo futebol em Portugal.



Ana Catarina Mendes vincou o desejo se de inteirar dos “problemas do futebol", enquanto o secretário de Estado realçou o “espírito de colaboração” que pretende ver implementado com a federação da modalidade, “com mais praticantes no país”, sempre na procura dos “maiores desígnios dos valores e da ética desportiva”.



Já o anfitrião Fernando Gomes destacou a “conversa tranquila e positiva” que marca o primeiro encontro com o governo socialista, num “processo de transição normal”.