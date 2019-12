Francisco Chaló treinava o Sp. da Covilhã na última visita do Benfica

O técnico lembrou-se que esse desafio teve várias condicionantes como ter sido a eliminar e jogado no complexo desportivo, menos apelativo do que o lendário Estádio Santos Pinto onde o jogo se realizará esta noite, a contar para a Taça da Liga.



Sobre o jogo jogado Francisco Chaló lembra-se, como confidenciou ao jornalista da Antena 1 David Carvalho, que os encarnados “marcaram o primeiro golo logo a começar o desafio e foi preciso muita força mental para enfrentar o encontro”.



Num jogo em que Jonas marcou os três golos das “águias” o treinador ainda apontou duas notas em relação à formação do Benfica: “Foi o aparecimento de Jonas na equipa e a primeira vez que Pizzi jogou no meio-campo como ainda hoje acontece”.



Agora o Covilhã recebe o Benfica num contexto diferente, “o estádio Santos Pinto que é a sua fortaleza, com dimensões reduzidas e o público em cima” e ainda “as condições climatéricas que se esperam para o jogo com “frio e vento”.



O encontro tem o início marcado para as 20h15, com relato na Antena 1.