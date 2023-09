Francisco Conceição regressa ao FC Porto por empréstimo do Ajax

Em comunicado no seu sítio oficial, os `azuis e brancos` confirmaram a chegada do sexto reforço para 2023/24, sem pormenorizarem se o negócio tem opção de compra.

Filho de Sérgio Conceição, treinador dos `dragões`, o extremo tinha assinado por cinco temporadas com o clube neerlandês no verão passado, mas fez apenas um golo e três assistências nos 28 jogos disputados em 2022/23 pela equipa principal - seis dos quais enquanto titular -, intercalados com sete duelos e cinco tentos no conjunto `secundário`.

Francisco Conceição, de 20 anos, viu o Ajax ativar a sua cláusula de rescisão de cinco milhões de euros (ME) junto do FC Porto, pelo qual se estreou a nível profissional, após passagens pelas camadas jovens de Sporting (de 2011 a 2017) e Padroense (2017/18).

Dividido entre as equipas B e principal dos `dragões` em 2020/21, o dianteiro fixou-se em definitivo no plantel de Sérgio Conceição na temporada seguinte e arrebatou a I Liga e a Taça de Portugal, despedindo-se com três tentos e três passes para golo em 50 duelos.

Francisco Conceição é a sexta contratação assegurada pelo FC Porto na atual janela de transferências e junta-se ao defesa Jorge Sánchez, que chegou igualmente esta semana por cedência do Ajax, aos médios Alan Varela (ex-Boca Juniors) e Nico González (ex-FC Barcelona) e aos avançados Iván Jaime (ex-Famalicão) e Fran Navarro (ex-Gil Vicente).