Fransérgio vê Sp. Braga preparado para a Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 20 Jul, 2017, 12:01 / atualizado em 20 Jul, 2017, 12:01 | Futebol Nacional

O jogador contratado esta época ao Marítimo desvalorizou a derrota de quarta-feira diante dos franceses do Angers (2-0), no estádio 1º de Maio, último teste antes de começar a prova europeia (27 de julho).



"Para nós foi um bom treino, um bom teste, contra uma equipa muito qualificada, do nível da Liga Europa, é isto que vamos encontrar lá, por isso foi um bom treino, deu para ver os acertos e os erros", afirmou no final da partida.



O médio de 26 anos notou que "o grupo mudou quase todo", mas que a equipa está preparada.



"Começámos um pouco antes para chegar agora e estarmos bem preparados, temos uma semana para trabalhar um pouco mais e para o 'mister' dizer o que temos que acertar", disse.



Para Fransérgio, a responsabilidade é grande, porque "o Braga é um clube grande, acostumado a estar na fase de grupos".



"É o nosso primeiro objetivo, a Liga Europa, temos que fazer tudo para passar. Mais pressão? Todas as equipas não podem errar e o Braga não fica atrás, temos que acertar desde o primeiro dia", disse.



O jogador brasileiro destacou o "grupo com muita qualidade: cada posição tem dois, três jogadores, vai ser muito difícil a luta, mas vai ser boa, não queria estar no lugar do treinador".