Fred Coelho admite ansiedade em Vila Real

Na sexta-feira é dia de se jogar o Vila Real-FC Porto, a partir das 20h15, no Estádio do Monte da Forca.



O futebolista do Vila Real, em declarações ao jornalista João Gomes Dias, assume que a equipa tentará divertir-se com responsabilidade, num confronto entre amadores (Vila Real) e profissionais (FC Porto).



Para a realização do desafio foi reforçada a potência da iluminação do recinto municipal, de forma a garantir a transmissão televisiva.