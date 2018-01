O Atlético Clube Marinhense está a realizar uma campanha tranquila na Série C do Campeonato de Portugal.



Depois de algumas épocas mais difíceis o clube parecer querer reerguer-se.

O treinador Pedro Solá, nesta edição do Futebol de Lés a Lés revelou que a equipa está empenhada em consolidar a posição conquistada nos campeonatos nacionais.



Depois de uma análise aos plantéis, treinadores e ideias de jogo das equipas da Série C, Pedro Solá percebeu que U. Leiria, Benfica e Castelo Branco e Águeda são os principais candidatos a lutar pela subida aos campeonatos profissionais.



Quanto à sua equipa o técnico recordou que “não é uma formação profissional” e mesmo assim “poderá ficar na primeira metade da tabela classificativa”.



Depois de um início de prova titubeante a equipa obteve um ciclo de seis vitórias consecutivas.

O treinador explicou a entrada em falso na presente temporada: “O campeonato distrital acabou tarde, por isso a preparação da nova época também se iniciou de forma tardia e com um orçamento exíguo não foi fácil contratar bons jogadores”.



Pedro Solá, treinador da equipa principal de futebol do Atlético Marinhense, uma formação que deixa a sua marca pelos campos por onde passa.