O Caldas Sport Clube protagoniza uma carreira equilibrada na Série C do Campeonato de Portugal.



A equipa da região Oeste promete não dar tréguas esta temporada entre o campeonato e a taça.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador José Vala confessou acreditar que está a conseguir manter a equipa focada nesse objetivo supremo que é o Campeonato de Portugal: “Não estamos numa situação que nos permita pensar só na Taça de Portugal onde jogamos as meias-finais com o D. Aves. A manutenção ainda está longe e precisamos de mais algumas vitórias”.



Perante o quadro classificativo a equipa balança entre alcançar a tranquilidade absoluta e a máxima mobilização para fugir aos seis últimos lugares que significam a despromoção. O técnico abordou o que está pela frente: “Estamos três pontos acima da linha d’água. Temos agora um jogo difícil nos Açores frente ao Lusitânia e depois dois em casa com Torreense e Loures. O objetivo é atingir a tranquilidade o mais cedo possível”.



Sobre o facto da equipa alternar algumas vitórias e derrotas um tanto surpreendentes, José Vala explicou: “Não sei explicar. Temos feito boas exibições. Perdemos dois jogos no último segundo com o Fátima e o Loures e em Torres Vedras estivemos a ganhar por 2-0 e perdemos 4-3. Em alguns jogos revelamos falta de maturidade que nos roubou alguns pontos”.



José Vala, treinador da equipa principal de futebol do Caldas, um clube que representa uma cidade que acolheu D. Leonor como sua rainha.