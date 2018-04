Futebol de Lés a Lés

A União Desportiva de Leiria está na segunda fase do Campeonato de Portugal. A equipa é a justa vencedora da Série C do Campeonato de Portugal.



Ao analisar a primeira fase que agora termina o treinador Rui Amorim recordou: “Não existiram facilidades, a série foi competitiva e foi preciso muita competência para passar ao ‘play-off’”.



Sobre as principais dificuldades encontradas até aqui o técnico evidenciou o valor dos adversários e os campos sintéticos de dimensões reduzidas.



Com o “play-off” no horizonte imediato Rui Amorim disse não temer nada e esperar apenas que a sua equipa seja igual a si própria e acrescentou: ”Os adversários são valiosos e não consigo dizer quais são os favoritos. Estou confiante na subida de divisão, objetivo que o clube procura há quatro anos”.



Confrontado com a ideia para o futuro o técnico admitiu: “O clube tem estrutura e capacidade para competir noutro campeonato e ambicionar coisas mais altas”.



Rui Amorim, treinador da equipa principal de futebol da União de Leiria, o entusiasmo pelo futebol está de volta à cidade do rio Lis.