Futebol de Lés a Lés

O Grupo Desportivo Mirandês prepara-se para representar a carismática região de Miranda do Douro.



O presidente João Vítor acredita que o clube está a viver este momento com entusiasmo e quer fazer boa figura, 18 anos depois de voltar às competições nacionais.





As expetativas e objetivos do Mirandês são na ideia do líder do clube: “Fazer o melhor possível e assegurar a manutenção no campeonato”.





Questionado sobre como pensa o Mirandês fazer face às exigências quer a nível de formação de equipa quer a nível de esforço financeiro, João Vítor respondeu: “A nível financeiro os empresários da terra vão ajudar com patrocínios e na construção do plantel fomos recrutar jogadores fora da região e tentaremos criar condições para que se sintam cá bem”.





O presidente do clube lembrou ainda que está a ser feito um esforço nas camadas de formação para que no futuro possa haver um maior aproveitamento.





O Mirandês tem 150 sócios pagantes e, desde há um ano que o entusiasmo pelo futebol está de volta à terra.





João Vítor, presidente do Grupo Desportivo Mirandês, um clube que aos 50 anos está a viver uma experiência nova e aliciante.