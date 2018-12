O Sport União Sintrense teve uma entrada muito positiva na Série C do Campeonato de Portugal.



A formação da serra realizou um primeiro terço de campeonato muito positivo a fazer crescer água na boca aos seus adeptos e simpatizantes.



Nesta edição e Futebol de Lés a Lés o diretor desportivo, António Morato, revelou que o objetivo definido foi conseguir a manutenção o mais cedo possível e depois tentar atrapalhar as equipas que lutam pelos lugares cimeiros.



O responsável pelo futebol da equipa de Sintra recordou que o grupo já andou no primeiro lugar algumas semanas e pelo que já viu na série C, “tudo depende de nós poder ‘chatear’ os candidatos assumidos”.



Convidado a enumerar os principais candidatos a lutar pela subida de divisão António Morato referiu: “U. Leiria, Vilafranquense, Torreense, Castelo Branco e Anadia talvez”.



Sobre se será com este grupo que pretende ir até ao final do campeonato ou se admite reajustes no plantel gracejou e respondeu: “Queríamos o Cristiano Ronaldo mas como não temos capacidade financeira para isso… procuramos um ponta-de-lança acessível em termos financeiros que concretize. Queremos alguém que nos ajude, seja matador, faça golos”.



António Morato, diretor desportivo do Sport União Sintrense, um clube carismático do futebol nacional.