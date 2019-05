À entrada para a última jornada da competição e cumpridos 33 jogos a equipa açoriana do Sporting Clube Ideal, da Ribeira Grande, conta 11 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.



A par do Torreense, que conta o mesmo registo, o Sporting Ideal é a imagem da regularidade e tranquilidade comentada, nesta edição do Futebol de Lés a Lés, pelo treinador André Branquinho: “Tem sido hábito o Ideal precisar da última jornada para garantir a manutenção, felizmente conseguimos alcançá-la a três jornadas do final do campeonato e isso transmite tranquilidade à equipa”.



Questionado sobre se é mais difícil atingir a estabilidade nos Açores explicou: “As equipas do arquipélago têm uma desvantagem inerente à localização geográfica. Ter de viajar de 15 em 15 dias provoca muito desgaste emocional e físico. É preciso ter um plantel bem constituído ao nível qualitativo, quantitativo e com perfil humano acima da média”.



E a equipa poderia ter ido mais além do que o atual 12.º lugar? O técnico respondeu: “Sim mas para isso é preciso tentar encontrar um perfil ideal de atleta mais ambicioso e capaz de deixar uma marca de futebol positivo”.



E como se pode perspetivar o futuro do Sporting Ideal? O treinador não sabe: “Não consigo responder. Ainda não está confirmada a minha continuidade. Sinto que o Ideal com uma ou outra alteração pode ainda ser mais respeitado nesta divisão”.



André Branquinho, treinador da equipa principal de futebol dos “leões” da Ribeira Grande. Nos Açores o futebol tenta resistir à distância dos centros de decisão.