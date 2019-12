Futebol de Lés a Lés

A equipa da Marinha Grande tem surpreendido na Série C do Campeonato de Portugal.

A formação alvinegra começou este campeonato da pior forma acumulando resultados negativos.





Depois com a entrada do treinador Andrés Madrid tudo mudou e a equipa já está no 5.º lugar da série C do Campeonato de Portugal.





Afinal o que mudou? O técnico respondeu: “Foi o ‘chipp’ dos jogadores e uma boa forma de trabalhar”.E a sucessão de vitórias deve-se a reajustes no plantel? Andrés Madrid negou: “O plantel é o mesmo. Encontrámos a identidade do grupo”.Será que a melhoria dos resultados também tem a ver com a forma de treinar e jogar ou algo mais? O técnico esclareceu: “Acredito que conseguimos uma maior disciplina coletiva e colocámos mais intensidade no trabalho”.Aqui chegados, na opinião do líder do grupo; “Interessa pensar jogo a jogo, não faz sentido pensar diferente porque a atual tranquilidade é falsa devido ao equilíbrio da série”.Sobre a reação dos adeptos às vitórias o treinador confirmou o óbvio: “Tem sido boa. A onda é positiva e o mérito é dos jogadores porque nem está tudo bem, nem está tudo mal”.Andrés Madrid, o treinador da equipa principal do Clube Atlético Marinhense, o homem que soube moldar uma peça do mais fino cristal.