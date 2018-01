Futebol feminino: Dani Neuhaus primeira contratação das Águias

RTP 16 Jan, 2018, 18:28 | Futebol Nacional

A futura guarda-redes dos «encarnados» começou a carreira no Guarani, com 15 anos, passou pelo Vitória da Tabocas e atualmente defende o Santos, onde irá continuar até finais de julho, sendo ainda parte integrante do plantel da seleção brasileira.



Chega a Portugal em agosto de 2018 com ambição e vontade de vencer. "Um dos meus grandes sonhos era poder jogar fora do Brasil, principalmente num clube conhecido, com uma grande estrutura como o Benfica, com apoiantes pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil.