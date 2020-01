Futebol feminino. Geyse Ferreira rescinde com o Benfica e regressa ao Madrid CFF

A internacional brasileira, de 21 anos, chegou à formação encarnada no início da época 2018/19, que marcou o arranque benfiquista no futebol feminino, conquistando a Taça de Portugal, além de assegurar a subida ao primeiro escalão, com o título da segunda divisão.





Oriunda do Brasil a atleta passou por vários emblemas do seu país e, antes de alinhar no plantel das encarnadas, encontrava-se ao serviço do Madrid CFF.





Em fevereiro de 2019, em entrevista ao jornal "O Benfica" confidenciava: “Já conhecia algo sobre o clube, que é muito grande… Conversei com o meu agente sobre a oferta, pesquisei mais um pouco sobre o Benfica e pela sua história, antes de tomar qualquer decisão. E foi precisamente após as informações que recolhi – sobre o Benfica – que decidi aceitar e vir para cá sem qualquer tipo de dúvidas!”, disse a internacional brasileira.



A formação madrilena ocupa atualmente o 13.º lugar do campeonato espanhol, com 12 pontos, menos 25 do que o líder FC Barcelona.