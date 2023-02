Futebol português pode receber até mais 29% de financiamento da FIFA até 2026

"O futebol português pode receber até mais 29% de fundos para o desenvolvimento durante os próximos quatro anos", informou a entidade que rege o futebol mundial, cujo programa FIFA Forward 3.0 prevê uma subida para oito milhões de dólares (7,5 milhões de euros) até 2026 para cada uma das 211 federações que integram a FIFA.



Durante o período entre 2019 e 2022, a FIFA distribuiu seis milhões de dólares (5,6 milhões de euros) para cada membro e, desde que o atual presidente Gianni Infantino tomou a liderança da instituição, em 2016, o montante de financiamento fornecido às federações 'disparou' em sete vezes.



"É dever da FIFA assegurar não só o envolvimento de raparigas e rapazes, mulheres e homens de todos os cantos do mundo, mas também que o futebol continue a fornecer oportunidades para todos, independentemente de onde nasceram", realçou no documento Gianni Infantino.



O Programa FIFA Forward visa promover o desenvolvimento global do futebol, com o objetivo de promover o aumento da competitividade da modalidade.