Futebolista Edite Fernandes anuncia final da carreira

”, disse a avançada numa mensagem nas redes sociais, com Edite Fernandes a deixar o seu agradecimento a clubes, companheiras de equipa, adeptos e muitos outros ligados ao futebol.A jogadora sublinhou a sua paixão pela modalidade, muito diferente dos seus primeiros tempos e que agora vive uma “fase de crescimento para uma futura profissionalização”, lembrou os muitos clubes que representou e a importância da seleção nacional.”, escreveu a avançada.Edite Fernandes disse ainda ter a certeza de que esta despedida dos relvados é um até já, por estar segura de que a sua vida “”.Na carreira, a várias vezes campeã nacional, representou clubes como o Boavista, 1.º de Dezembro, Valadares Gaia, Sporting de Braga, Futebol Benfica, ou as espanholas do Saragoça, Huelva, Mérida e do Atlético Madrid, as norte-americanas do Blue Heat, as chinesas do Beijing ou as norueguesas do FK Donn.

Nas últimas épocas esteve ao serviço do Futebol Benfica (Fófó), histórico do futebol feminino português, que desce à segunda divisão.