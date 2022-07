Gil Vicente contrata médio japonês Mizuki Arai

O centrocampista de características ofensivas, com 25 anos, vai ficar em Barcelos cedido por uma temporada pelo emblema japonês, de onde já tinha vindo o compatriota Fujimoto, que vai iniciar a terceira temporada no clube.Mizuki Arai, que já teve uma experiência no futebol europeu, no início da carreira, nos austríacos do Horn, completou na época passada 30 jogos pelo Tokyo Verdy, na segunda divisão do futebol japonês, onde somou seis golos e seis assistências.No seu país, o médio também representou clubes como Kataller Tomaya e o Sagamihara.Mizuki Arai é o oitavo reforço do Gil Vicente para a nova temporada, depois de Pedro Tiba (ex-Lech Poznan, da Polónia), Ali Alipour (ex-Marítimo), Lucas Barros (ex-Sporting da Covilhã), Kritciuk (ex-Zenit, da Rússia), Juan Manuel Boselli (ex-Tondela), Kevin Villodres (ex-Málaga, de Espanha), Carraça (ex-FC Porto) e Tomás Araújo (ex-Benfica).O Gil Vicente cumpre em 08 de agosto, dia em que recebe o Paços de Ferreira, o primeiro jogo na I Liga 2022/23, época em que se estreia nas taças europeias, deslocando-se cinco dias antes, em 03 de agosto, ao reduto do Riga, para o encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.