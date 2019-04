Gil Vicente vai subir à I Liga na próxima temporada

Alguns emblemas pretendiam adiar a reintegração do Gil Vicente no campeonato e foram pedir esclarecimentos. No entanto, Pedro Proença não deixa dúvidas. O Gil Vicente vai mesmo subir à primeira liga de futebol na próxima época.



O Gil Vicente tinha sido despromovido há mais de 10 anos, na temporada de 2006/07, por alegada irregularidade na utilização de um jogador, o avançado Mateus.



O clube contestou a decisão. Mais tarde, em 2016, o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa deu razão ao Gil Vicente.



Faltava apenas acertar a época do regresso ao principal escalão, o que vai acontecer já na próxima temporada.