Golo de Matheus Pereira permite ao Desportivo de Chaves vencer em Belém

Lusa 24 Nov, 2017, 22:41 / atualizado em 24 Nov, 2017, 22:41 | Futebol Nacional

O golo do jogador flaviense foi anotado na cobrança perfeita de um livre direto, em cima do intervalo (45+1), num jogo em que a equipa de Domingos Paciência perdeu pela primeira vez em casa para o campeonato e ficou reduzida a 10 elementos já perto do final, por expulsão de Yebda, com segundo cartão amarelo.

Com esta vitória, o Desportivo de Chaves subiu do 14.º para o oitavo lugar com 14 pontos, apenas menos dois do que o Belenenses, que está uma posição acima (sétimo).